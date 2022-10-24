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В Минздраве Башкортостана рассказали, когда лучше всего вакцинироваться от клещевого энцефалита

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Несмотря на то, что сезон активности клещей уже подходит к концу, именно период октябрь-ноябрь является оптимальным для начала вакцинации против клещевого энцефалита.

«Существует несколько стратегий проведения вакцинации против клещевого энцефалита, самая оптимальная – та, при которой первую дозу вакцины вводят именно осенью. Делается это для того, чтобы к весне, когда начинается эпидемический сезон, полностью сформировался иммунитет.

Важно понимать, что вакцинация от клещевого энцефалита не одномоментна, она растянута во времени и проводится в три приема. Начинать ее рекомендуется осенью или зимой. Необходимо завершить курс вакцинации из трех доз к началу весны (март-апрель).

Существуют стандартная и экстренная схемы вакцинации, в том и другом случае полный цикл вакцинации состоит из трех прививок, различие только во временных интервалах между ними.

При стандартной схеме вторая прививка делается в любое время, через 1-7 месяцев после первой. Третья прививка делается через 9-12 месяцев после второй – она требуется для выработки долгосрочного иммунитета (он будет защищать от инфекции в течение трех лет). Затем каждые три года проводится однократная ревакцинация, чтобы продлить иммунитет к клещевому энцефалиту.

При экстренной схеме вторая прививка делается через две недели после первой. Третья прививка, как и по стандартной схеме, проводится через 9-12 месяцев после второй.

Если есть возможность выбора, оптимально прививаться по стандартной, "долгой" схеме. Так будет достигнут максимальный защитный эффект. Именно по этой причине рекомендуется начинать вакцинацию от клещевого энцефалита осенью», – говорится в сообщении Минздрава.

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