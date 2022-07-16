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Здоровье

Владимир Путин наградил уфимского ученого орденом Пирогова за создание вакцины против Covid-19

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Престижную награду получил Айдар Ишмухаметов – генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

chumakovs.ru

Государственная награда орден Пирогова вручается за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Это одна из высших медицинских наград.

Указом Владимира Путина орден Пирогова вручается Айдару Ишмухаметову и Ринату Максютову, возглавляющего центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», за активное участие в разработке и производстве вакцины против коронавируса.

В научном центре имени Чумакова под руководством Ишмухаметова разрабатывался препарат «Ковивак». Это третья по счету вакцина против Covid-19, зарегистрированная в России.

Айдар Ишмухаметов родился в Уфе, центр имени Чумакова возглавляет с 2013 года. В 2022 году стал академиком Российской академии наук.

В апреле текущего года орден Пирогова вручили бывшему министру здравоохранения Башкортостана Максиму Забелину.

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