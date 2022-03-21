Жители Башкортостана могут задать вопросы по медицинскому обслуживанию в специальных чатах в Telegram

Минздрав Башкортостана сообщает о запуске медицинских чатов в мессенджере Telegram. Жители могут задать вопросы, касающиеся медицинского обслуживания, а представитель медорганизации даст ответ в течение двух часов.
Чаты созданы в каждом округе республики и работают с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу включительно.
Назначение лечения и медицинские советы в чате получить нельзя. Принимаются только вопросы по обслуживанию.
Медицинский округ города Уфа – https://t.me/+zEO2nmm02N8zYzVi
Центральный медицинский округ – https://t.me/+qsiDHOAZWMk5NjFi
Дуванский медицинский округ – https://t.me/+8Nc_asiOCJA5YTEy
Нефтекамский медицинский округ – https://t.me/+v8G1YQypTWA5NDFi
Бирский медицинский округ – https://t.me/+s9E82ULee7oxMjky
Белорецкий медицинский округ – https://t.me/+gaLTmtcASCMzOWYy
Сибайский медицинский округ – https://t.me/+gigpYxqH71llYjli
Кумертауский медицинский округ – https://t.me/+mNUcVxEtMhc0NzJi
Октябрьский медицинский округ – https://t.me/+MrE-g_Ue6hIxYTcy
Стерлитамакский медицинский округ – https://t.me/+KLXBfN7adE84ZTcy
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