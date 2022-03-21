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Здоровье

Жители Башкортостана могут задать вопросы по медицинскому обслуживанию в специальных чатах в Telegram

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Минздрав Башкортостана сообщает о запуске медицинских чатов в мессенджере Telegram. Жители могут задать вопросы, касающиеся медицинского обслуживания, а представитель медорганизации даст ответ в течение двух часов.

Чаты созданы в каждом округе республики и работают с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу включительно.

Назначение лечения и медицинские советы в чате получить нельзя. Принимаются только вопросы по обслуживанию.

Медицинский округ города Уфа – https://t.me/+zEO2nmm02N8zYzVi

Центральный медицинский округ – https://t.me/+qsiDHOAZWMk5NjFi

Дуванский медицинский округ – https://t.me/+8Nc_asiOCJA5YTEy

Нефтекамский медицинский округ – https://t.me/+v8G1YQypTWA5NDFi

Бирский медицинский округ – https://t.me/+s9E82ULee7oxMjky

Белорецкий медицинский округ – https://t.me/+gaLTmtcASCMzOWYy

Сибайский медицинский округ – https://t.me/+gigpYxqH71llYjli

Кумертауский медицинский округ – https://t.me/+mNUcVxEtMhc0NzJi

Октябрьский медицинский округ – https://t.me/+MrE-g_Ue6hIxYTcy

Стерлитамакский медицинский округ – https://t.me/+KLXBfN7adE84ZTcy

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