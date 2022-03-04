Жители Башкортостана смогут бесплатно прививаться в частных клиниках

Как ожидается, поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней человека в РБ» рассмотрят и примут на пленарном заседании до конца марта.

В частные клиники, участвующие в программе ОМС, будут завозиться препараты, включенные в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

По мнению Госсобрания, такая мера облегчит процесс вакцинации для жителей, так как привиться можно будет в любом ближайшем учреждении.

На сегодняшний день жители могут вакцинироваться только в муниципальных и государственных клиниках.

В календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям включены препараты от 24 заболеваний, в том числе коронавирус, клещевой энцефалит, гепатит, бешенство и так далее. Любую из этих вакцин можно будет получить в частных клиниках.