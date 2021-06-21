В Башкортостане поток желающих привиться в мобильных пунктах вакцинации увеличился в 8-10 раз

За 19 и 20 июня темпы вакцинации в республике увеличились на 28%, в 8-10 раз увеличился поток желающих привиться в мобильных пунктах вакцинации без записи.

С 21 июня закрывается мобильный пункт в Башкирском государственном театре оперы и балета в Уфе, откроются в ЦТиО «Простор» и ТДК «Гостиный двор». 22 июня запустят пункт в ТК «Центральный».

Они будут работать с 13.00 до 20.00 с понедельника по пятницу и с 10.00 до 19.30 в выходные и праздничные дни. Записываться не нужно, при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В ближайшие 5-10 дней ожидается поступление новой партии вакцин в количестве 35,7 тыс. доз.