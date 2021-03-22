76 тысяч человек привились от Covid-19 в Башкортостане

Минздрав Башкортостана отчитался о ходе программы вакцинации против коронавирусной инфекции в регионе по итогам трех недель марта.
Всего в Башкортостан поступило 130,9 тысячи доз препарата «Спутник V», первым компонентом привились 118 тысяч человек.
Полностью завершили вакцинацию 76 тысяч человек – это почти 2% от всего населения республики. Ранее Радий Хабиров говорил о планах вакцинировать 60% населения, то есть порядка 2,4 млн человек. 22 марта в республику поступила очередная партия в 8400 доз препарата «Спутник V».
Привиться можно в поликлинике по месту жительства, предварительно записавшись через:
– портал госуслуг;
– мобильное приложение «К врачу» или на республиканском сайте «Доктор РБ»;
– по единому телефону колл-центра: 1301 и 122;
– а также в Ситуационном антиковидном центре: +7 (347) 218-19-19.
Кроме того, без записи принимает мобильный пункт вакцинации в Башкирском государственном театре оперы и балета (Ленина, 5/1), скоро откроются такие же и в торговых центрах Уфы и Стерлитамака.
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