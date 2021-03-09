Роспотребнадзор: в Башкортостане растет заболеваемость ОРВИ

Об этом сообщает региональное отделение Роспотребнадзора. Всего по республике зафиксировано 22 962 обращения пациентов с ОРВИ, в том числе 7272 – в Уфе.

Рост обращений по сравнению с прошлой неделей составил 16,5% (по Уфе – 19,7%), превышение эпидемического порога – 17,1% (в Уфе – 12,7%). Больше половины заболевших – дети до 17 лет. В основном болеют аденовирусами, риновирусами и парагриппом.

С начала марта в республике стабильно фиксируют 131-138 новых пациентов с коронавирусом и по 2-4 летальных исхода ежедневно, более 260 человек с коронавирусом лечатся в стационарах.