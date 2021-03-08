В Башкортостане ожидается рост заболеваемости Covid-19

Издание «РИА» опросило инфекционистов – главврача медцентра «Лидер медицины» Евгения Тимакова и доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского. Оба они считают, что в середине весны стоит ждать роста заболеваемости коронавирусом.

По мнению специалистов, это связано с тем, что к этому времени иммунный ответ у людей, болевших в легкой и бессимптомной формах, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заразиться повторно людям, которые болели год назад.

Кроме того, на это время приходится традиционное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче вирусов. После зимы снижение иммунитета – обычное явление. После повышения заболеваемости снова наступит спад, ориентировочно – к концу мая.