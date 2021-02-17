В Башкортостане почти 12 тыс. человек завершили вакцинацию от Covid-19

Всего в Башкортостан поступило 94 тысячи доз препарата «Спутник V», первым компонентом привились более 51 тысячи человек.

Полностью завершили вакцинацию 11 738 человек или 0,29% от всего населения республики. Ранее Радий Хабиров говорил о планах вакцинировать 60% населения, то есть порядка 2,4 млн человек.

В республике организовано 95 пунктов вакцинации. Записаться можно:

– через портал госуслуг;

– через мобильное приложение «К врачу» или на республиканском сайте «Доктор РБ»;

– по единому телефону колл-центра: 1301 и 122;

– а также в Ситуационном антиковидном центре: +7 (347) 218-19-19.

После первой прививки повторно записываться не нужно, следующую дату вам назначат автоматически.