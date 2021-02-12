Радий Хабиров: «В ближайшие пять лет мы построим более 530 новых медучреждений»

«В этом году в республике началась масштабная модернизация первичного звена здравоохранения.

С финансовой поддержкой федерального центра в ближайшие пять лет мы построим более 530 новых медучреждений, в 70 - проведем капитальный ремонт. На эти цели уйдет более 18,5 млрд рублей.

В этом году достраиваем два важных объекта – большую поликлинику в Бирске (детскую на 200 посещений и взрослую на 400) и поликлинику на 250 посещений в селе Чекмагуш. Их планируем сдать в 2021-м. А в 2022 году завершим еще 4 большие стройки – хирургические корпусы в Учалинской горбольнице и уфимском кардиоцентре, а также поликлиники – при РКБ имени Куватова и в Затоне.

Параллельно в 2021-м начнем строить Республиканский центр детской онкологии и гематологии и детскую поликлинику в Баймаке», – сообщил Радий Хабиров.