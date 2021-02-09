В Башкортостане в очереди на вакцинацию от Covid-19 стоят 5,5 тысяч человек

По словам Ирины Кононовой, восьмого февраля в республику прибыла партия в 20 тысяч доз препарата «Спутник V».

При распределении вакцин в приоритете будут организованные коллективы предприятий – например, сейчас начал вакцинацию сотрудников уфимский аэропорт – а также люди 65+.

По состоянию на девятое февраля в электронной очереди стоят 5,5 тысяч человек, все они ожидают дату вакцинации. Когда появится возможность, людей, занявших место в очереди, оповестят заранее.

При этом замминистра попросила оповещать поликлинику, если у вас не будет по какой-то причине возможности прийти в указанный день, так как вакцина хранится в замороженном виде по пять ампул в упаковке, и нужно, чтобы число пациентов в день было кратно пяти.