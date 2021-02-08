Вакцинация от Covid-19 в Башкортостане: стоит ли прививаться людям с диабетом?

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России рекомендовал вакцинацию от коронавируса пациентам с сахарным диабетом первого и второго типов, а также других, более редких вариантов болезни, кроме гестационного.

Дополнительными противопоказаниями к вакцинации больных сахарным диабетом являются острые осложнения (диабетический кетоацидоз, гиперосмолярное гипергликемическое состояние, лактатацидоз, тяжелая гипогликемия).

Ранее эксперты «НМИЦ эндокринологии» отмечали высокий уровень смертности при сочетании сахарного диабета и коронавирусной инфекции у возрастных пациентов (в группах старше 60 лет – от 13% и выше).