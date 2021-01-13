Как будет проводиться вакцинация от коронавируса в Башкортостане?

В Минздраве ответили, что вакцинация будет проводиться по мере поступления в республику препарата. Сейчас привиться могут только люди, работающие «на передовой», постепенно в программу будут включаться новые категории людей. Массовая вакцинация начнется в первом квартале 2021 года.

Прививка проводится в два этапа с промежутком в 21 день. При получении первой порции препарата врачи запишут ваши данные и оповестят звонком или сообщением, когда придет время для второго посещения.

Кроме того, вас проинформируют о возможных поствакцинальных осложнениях: в первые-вторые сутки могут развиваться кратковременные общие (озноб, повышение температуры, общее недомогание, головная болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции. После прививки пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала в течение 30 минут.