В Башкортостане переболевшим Covid-19 выдают сертификаты в санатории

Некоторые категории людей могут воспользоваться бесплатным санаторным лечением для восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции.
Сертификаты полагаются людям, переболевшим коронавирусом и работающим в условиях карантина или на передовой:
– сотрудникам учреждений Минздрава и Минобразования;
– медикам;
– соцработникам;
– волонтерам;
– сотрудникам Роспотребнадзора;
– сотрудникам МЧС.
Стоимость покрываемых услуг – 49 тысяч рублей, это 14 дней лечения в санатории. Заявления через работодателя можно подать до 31 декабря, сертификат годен до конца 2021 года.
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