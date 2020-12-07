В Башкортостане переболевшим Covid-19 выдают сертификаты в санатории

Сертификаты полагаются людям, переболевшим коронавирусом и работающим в условиях карантина или на передовой:

– сотрудникам учреждений Минздрава и Минобразования;

– медикам;

– соцработникам;

– волонтерам;

– сотрудникам Роспотребнадзора;

– сотрудникам МЧС.

Стоимость покрываемых услуг – 49 тысяч рублей, это 14 дней лечения в санатории. Заявления через работодателя можно подать до 31 декабря, сертификат годен до конца 2021 года.