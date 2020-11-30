Эксперт рассказал, когда завершится пандемия в Башкортостане

Генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов считает, что это произойдет в 2021 году.

«Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году», – сказал Максютов на онлайн-фестивале Science Bar 29 ноября. Он считает, что летом 2021 года этот фестиваль уже пройдет офлайн.

Сама по себе пандемия, по его словам, завершится, когда значительный процент населения переболеет или приобретет иммунитет за счет вакцинации. Вирус при этом не исчезнет и продолжит заражать людей, но уже не настолько массово.