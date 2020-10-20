Когда в Башкортостане начнется массовая вакцинация от коронавируса?

Как сообщают федеральные СМИ, компания «Р-Фарм», производящая препарат «Спутник V», рассчитывает начать массовую вакцинацию уже в конце ноября или начале декабря 2020 года. Сейчас производством препарата занимаются пять площадок.

«Вакцина была разработана в Центре имени Гамалеи. Делается она в два этапа. Вторая инъекция вводится через три недели после первой. Перед вакцинацией в обязательном порядке надо сдать ПЦР-анализ на Covid-19 и антитела к коронавирусу. Предполагаемое время существования антител в организме человека (иммунитета) после введения вакцины составляет до двух лет», – сообщили в республиканском Минздраве.

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что стоимость прививки на первом этапе не будет превышать одной тысячи рублей и по мере расширения производства будет снижаться.