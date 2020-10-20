В городе снижается заболеваемость ОРВИ, однако ускоряется распространение коронавируса и увеличивается ежесуточный прирост больных пневмонией.
Роспотребнадзор: в Уфе растет число пациентов с пневмонией
Об этом 20 октября на совещании в мэрии сообщила представитель республиканского Роспотребнадзора Галина Пермина.
По ее словам, количество обращений в больницы с ОРВИ снижается вторую неделю, в основном обращается взрослое население. Вирус гриппа не распространен, отчасти в этом заслуга расширенной вакцинации, но пик сезона гриппа еще впереди.
При этом Роспотребнадзор признает увеличение прироста больных пневмонией в Уфе. Согласно отчету Минздрава от 19 октября, в Башкортостане за сутки прибавилось 179 пациентов с таким диагнозом.
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