Роспотребнадзор: в Уфе растет число пациентов с пневмонией

Об этом 20 октября на совещании в мэрии сообщила представитель республиканского Роспотребнадзора Галина Пермина.

По ее словам, количество обращений в больницы с ОРВИ снижается вторую неделю, в основном обращается взрослое население. Вирус гриппа не распространен, отчасти в этом заслуга расширенной вакцинации, но пик сезона гриппа еще впереди.

При этом Роспотребнадзор признает увеличение прироста больных пневмонией в Уфе. Согласно отчету Минздрава от 19 октября, в Башкортостане за сутки прибавилось 179 пациентов с таким диагнозом.