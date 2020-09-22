В Уфе отмечен рост заболеваемости ОРВИ

По сравнению с предыдущей неделей количество обращений выросло на 21,8%. Отмечается, что среди заболевших много детей школьного возраста.

21 сентября на совещании министр здравоохранения Максим Забелин отчитался о том, что сейчас Минздрав ждет новую партию вакцины от гриппа, прошлая использована уже на 81%.

Власти опасаются, что в 2020 году традиционный сезон ОРВИ пересечется с пандемией Covid-19, это даст большую нагрузку на систему здравоохранения. Ранее Радий Хабиров призвал всех привиться от гриппа.