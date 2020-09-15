Башкортостан ждет поступления первых партий вакцины от коронавируса

О скором начале вакцинации на совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

По его словам, уже отправлены заявки с минимальным расчетом на первый этап вакцинации в Минздрав, подготовлены помещения и условия для хранения препарата. Осталось только дождаться доставки вакцин в республику.

В первую очередь вакцинировать будут врачей и учителей, дата начала программы пока неизвестна.