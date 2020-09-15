11 августа Россия первой в мире официально объявила о регистрации вакцины от новой коронавирусной инфекции. Глава Минздрава ранее заявил, что препарат доказал свою «высокую эффективность и безопасность».
Башкортостан ждет поступления первых партий вакцины от коронавируса
О скором начале вакцинации на совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.
По его словам, уже отправлены заявки с минимальным расчетом на первый этап вакцинации в Минздрав, подготовлены помещения и условия для хранения препарата. Осталось только дождаться доставки вакцин в республику.
В первую очередь вакцинировать будут врачей и учителей, дата начала программы пока неизвестна.
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