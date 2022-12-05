Школьную форму, произведенную в Уфе, начали продавать в Москве и других регионах

Радий Хабиров в соцсетях сообщил о том, что школьная форма производства «Оптри» теперь продается в Челябинской и Саратовской областях, в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

«Значительно расширить географию продаж нашим производителям помогли, как ни странно, санкции. С рынка ушли иностранные бренды, и уфимская фабрика смогла стать для них достойной заменой. Сейчас предприятие выпускает от 1000 до 3000 изделий в сутки – на четверть больше, чем до пандемии.

Руководитель фабрики – Зульфира Газизова, ее ИП – дипломант нашего проекта "Продукт Башкортостана". Производством Зульфира Узбековна начала заниматься с 2011 года. Тогда у предпринимателя было небольшое помещение и две швеи в штате. Сейчас общая площадь фабрики – 1300 квадратных метров, на ней работают 40 сотрудников.

Предприятие активно пользуется нашими мерами поддержки. По республиканской программе развития легкой промышленности в 2020 году получило субсидию – три млн рублей на приобретение сырья и оборудования. В 2021 году по этой же программе фабрика смогла вернуть часть затрат на оборудование, ткани и материалы», – написал Радий Хабиров.

Продукцию фабрики «Оптри» можно купить и на маркетплейсах, в том числе на Wildberries.