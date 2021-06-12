Варвара Шмыкова в платье WOS на премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» (ВИДЕО)

По словам Варвары, за нарядом она обратилась напрямую к основателю бренда WOS Андрею Артемову.

«Собиралась очень просто. Пишу: "Андрей, очень нужно платье в Питер! Андрей сказал – пожалуйста! (Кружится, показывая платье.) Walk Of Shame, ребята.

Когда собираюсь на мероприятия, у меня никаких ритуалов нет – просто надеваю платье и меня красят, потому что сама не умею краситься. Но со мной легко, потому что я очень красивая (Смеется.)», – рассказала она в интервью.