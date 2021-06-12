Варвара Шмыкова в платье WOS на премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» (ВИДЕО)

16-я церемония «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в Елагином дворце не обошлась без теперь уже знаменитого в фэшн-индустрии принта цветка курая.
На Варваре – синее платье из эластичной ткани с контрастным принтом цветка курая из коллекции Spring Summer 2021.
Цена в магазине WOS – 80 100 рублей.
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instagram.com/barbaraska_92
По словам Варвары, за нарядом она обратилась напрямую к основателю бренда WOS Андрею Артемову.
«Собиралась очень просто. Пишу: "Андрей, очень нужно платье в Питер! Андрей сказал – пожалуйста! (Кружится, показывая платье.) Walk Of Shame, ребята.
Когда собираюсь на мероприятия, у меня никаких ритуалов нет – просто надеваю платье и меня красят, потому что сама не умею краситься. Но со мной легко, потому что я очень красивая (Смеется.)», – рассказала она в интервью.
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