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Варвара Шмыкова в платье WOS на премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» (ВИДЕО)

16-я церемония «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в Елагином дворце не обошлась без теперь уже знаменитого в фэшн-индустрии принта цветка курая.

На Варваре – синее платье из эластичной ткани с контрастным принтом цветка курая из коллекции Spring Summer 2021.

Цена в магазине WOS – 80 100 рублей.

  • instagram.com/barbaraska_92

По словам Варвары, за нарядом она обратилась напрямую к основателю бренда WOS Андрею Артемову.

«Собиралась очень просто. Пишу: "Андрей, очень нужно платье в Питер! Андрей сказал – пожалуйста! (Кружится, показывая платье.) Walk Of Shame, ребята.

Когда собираюсь на мероприятия, у меня никаких ритуалов нет – просто надеваю платье и меня красят, потому что сама не умею краситься. Но со мной легко, потому что я очень красивая (Смеется.)», – рассказала она в интервью.

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