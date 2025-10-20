Уфимец лишился Honda Freed за отказ от прохождения медосвидетельствования

В июне 2025 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Honda Freed, водитель от прохождения медосвидетельствования отказался.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Подсудимый вины не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением прав на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

Рендер: autobuzz.my