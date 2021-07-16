Соратник Радия Хабирова стал генеральным директором ХК «Салават Юлаев»

Теперь 53-летний Баширов вплотную займется делами хоккейного клуба «Салават Юлаев», который сегодня идет на серии из четырех поражений подряд.

С 2019 года он занимал должность председателя Совета клуба и курировал хоккей от лица республиканской власти.

О планах Баширова покинуть пост в правительстве стало известно ранее в этом году, однако власти информацию никак не комментировали. До 16 июля гендиректором «Салавата Юлаева» был Александр Курносов – он сместится на должность исполнительного директора.

Уроженец Уфы Ринат Баширов до 2018 года работал с Радием Хабировым в Администрации президента России, затем в составе команды Хабирова вернулся в Уфу и вскоре после назначения Радия Фаритовича врио главы республики стал первым заместителем руководителя его администрации.