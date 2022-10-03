Земфира (предположительно) анонсировала дату следующего релиза

На картинке изображена девочка азиатской внешности, залитая красным цветом, и дата: восьмое октября 2022 года.

Можно предположить, что это намек на скорый выпуск по крайней мере сингла, а может, и альбома, так как первый концерт Borderline Tour 2022 состоится на следующий день, девятого октября, а выпускать альбом в преддверии тура – распространенная у музыкантов практика.

Также по характеру картинки и выбранной дате (на следующий день после дня рождения Владимира Путина) можно предположить, что этот релиз, как и все недавние работы Земфиры, будет посвящен антивоенной тематике.

Borderline Tour 2022 целиком пройдет за границей: на карте – Израиль, Австрия, Чехия, Франция, Германия, Великобритания и другие страны, но нет России.

Седьмой по счету студийный альбом Земфиры «Бордерлайн» вышел в феврале прошлого года. Перед этим она пообещала русскоязычным фанатам устроить тур сразу после выпуска альбома.

В феврале текущего года вышло расширенное издание «Бордерлайн – Deluxe Edition». Оно включает в себя 12 песен из оригинального альбома и три дополнительных: это акустические версии песен «Таблетки» и Жди меня», а также cinematic-версия «Камон».