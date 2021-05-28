Национальный оркестр народных инструментов Башкортостана выпустил клип-перформанс «Казачий»

Режиссером клипа выступил Роман Пожидаев, в прошлом году выпустивший полнометражный фильм о советских разведчиках, в основу сюжета которого легли воспоминания башкирского поэта Ханифа Карима.

В Instagram Национальный оркестр народных инструментов Башкортостана предлагает подписчикам угадать название картины и что она означает.

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