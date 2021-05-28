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Национальный оркестр народных инструментов Башкортостана выпустил клип-перформанс «Казачий»

В клипе в ускоренном времени запечатлен процесс создания картины.

Режиссером клипа выступил Роман Пожидаев, в прошлом году выпустивший полнометражный фильм о советских разведчиках, в основу сюжета которого легли воспоминания башкирского поэта Ханифа Карима.

В Instagram Национальный оркестр народных инструментов Башкортостана предлагает подписчикам угадать название картины и что она означает. 

А если вы еще и отметите друга и репостните клип у себя в сторис, то станете участником розыгрыша, победители которого получат абонементы на пять концертов Оркестра на 2021-2022 концертный сезон. Результаты розыгрыша объявят в начале июня.

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