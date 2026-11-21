Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали в среду, 18 ноября.

В 19:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация этилбензола составила 1,4 ПДК.

Кроме того, 19 ноября там же в 13:00 и 19:00 была превышена ПДК пыли в 1,4 и 1,6 раза соответственно.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.