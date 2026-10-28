В Уфе зафиксированы выбросы диоксида серы и диоксида азота в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали в понедельник, 26 октября.

В 13:00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация диоксида серы составила 1,6 ПДК;

в 19:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация диоксида азота составила 1,3 ПДК.

Диоксид серы токсичен в высоких концентрациях, вызывает першение в горле, насморк, кашель. В особо высокой концентрации может вызвать отек легких. Загрязнение воздуха серой происходит при выплавке металлов, сжигании угля, нефти и природного газа.

Диоксид азота относится к сильнодействующим ядовитым веществам, даже в небольших концентрациях раздражает дыхательные пути, может вызывать кислотные дожди.