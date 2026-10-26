В Башкортостане за сутки произошли 2 лесных пожара

Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям отчитался о статистике лесных пожаров на 26 октября 2026 года.

Согласно отчету, с начала этого года в Башкортостане возникло 38 очагов лесных пожаров на общей площади более 316 гектаров и 392 загорания сухой растительности на общей площади более 2673 гектаров.

За последние сутки зарегистрированы два лесных пожара в Учалинском и Белорецком районах и четыре загорания сухой растительности в Альшеевском и Стерлитамакском районах, а также городах Стерлитамак и Учалы.