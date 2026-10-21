В Башкортостане сохраняется чрезвычайная пожароопасность

За прошедшие сутки в республике зарегистрировано девять загораний сухой растительности. Из них три – в Баймакском районе.
МЧС Башкортостана предупреждает о том, что чрезвычайная пожароопасность сохранится и завтра, 22 октября, в отдельных юго-восточных районах республики.
Это значит, что трава, растительность, сухие листья могут вспыхивать от любого источника зажигания – непотушенной спички, брошенного окурка, искры из глушителя автомобиля, – а горение происходит интенсивно, быстро распространяясь вокруг.
С начала этого года в Башкортостане возникло 35 очагов лесных пожаров на общей площади более 289 гектаров и 370 загораний сухой растительности на общей площади более 2654 гектаров.
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