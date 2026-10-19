В Башкортостане зарегистрирован лесной пожар

Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям отчитался о статистике лесных пожаров на 19 октября 2026 года.

Согласно отчету, с начала этого года в Башкортостане возникло 35 очагов лесных пожаров на общей площади более 289 гектаров и 355 загораний сухой растительности на общей площади более 2584 гектара.

За последние сутки зарегистрирован лесной пожар в Баймакском районе и шесть загораний сухой растительности в Аургазинском, Благоварском, Учалинском, Хайбуллинском (два) и Янаульском районах.