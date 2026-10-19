Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

В Башкортостане зарегистрирован лесной пожар

Лето уже далеко позади, но пожароопасный сезон в республике еще не исчерпан: из-за сухой солнечной погоды во многих районах Башкортостана сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям отчитался о статистике лесных пожаров на 19 октября 2026 года.

Согласно отчету, с начала этого года в Башкортостане возникло 35 очагов лесных пожаров на общей площади более 289 гектаров и 355 загораний сухой растительности на общей площади более 2584 гектара.

За последние сутки зарегистрирован лесной пожар в Баймакском районе и шесть загораний сухой растительности в Аургазинском, Благоварском, Учалинском, Хайбуллинском (два) и Янаульском районах.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: