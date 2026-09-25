В Уфе снова зафиксировали выбросы вредных веществ в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали в среду, 23 сентября.

В 13:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,8 ПДК, хлорида водорода – 1,1 ПДК;

на ПНЗ №17 (Гафури, 101) и ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК;

в 19:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,9 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.