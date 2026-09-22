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В Уфе зафиксированы выбросы изопропилбензола и сероводорода в воздух

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередных фактах загрязнения воздуха в Уфе.

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали 18 и 19 сентября.

18 сентября в 13:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,2 ПДК;

в 19:00 там же концентрация сероводорода составила 2,3 ПДК, изопропилбензола – 1,6 ПДК.

19 сентября в 7:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,5 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

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