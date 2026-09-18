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Экология

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ПДК изопропилбензола в уфимском воздухе была превышена в 2,1 раза

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередном факте загрязнения воздуха в Уфе.

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировали вчера, 17 сентября.

В 19:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 2,1 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

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