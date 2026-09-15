В Уфе 2 дня фиксировали выбросы сероводорода в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали 10 и 12 сентября.

10 сентября в 14:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,3 ПДК.

12 сентября в 7:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,5 ПДК, изопропилбензола – 1,1 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.