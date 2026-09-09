В Башкортостане действуют 4 очага лесных пожаров

Сегодня, девятого сентября, из-за сильного ветра и сухой погоды в регионе четвертый класс пожароопасности прогнозируется в 13 муниципалитетах, пятый класс – в Хайбуллинском районе.
Как сообщили в МЧС, на данный момент в Башкортостане действуют четыре очага лесных пожаров.
Три пожара в Абзелиловском, Зилаирском, Зианчуринском районах локализованы. В Белорецком районе тушение осложняет гористая местность. Угрозы населенным пунктам нет.
На места направлен личный состав МЧС, в том числе аэромобильная группировка Уфы в составе 40 человек и семи единиц техники.
МЧС проводит также мониторинг лесопожарной обстановки с высоты при помощи беспилотников.
Комментарии (0)