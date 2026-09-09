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В Башкортостане действуют 4 очага лесных пожаров

Сегодня, девятого сентября, из-за сильного ветра и сухой погоды в регионе четвертый класс пожароопасности прогнозируется в 13 муниципалитетах, пятый класс – в Хайбуллинском районе.

Как сообщили в МЧС, на данный момент в Башкортостане действуют четыре очага лесных пожаров.

Три пожара в Абзелиловском, Зилаирском, Зианчуринском районах локализованы. В Белорецком районе тушение осложняет гористая местность. Угрозы населенным пунктам нет.

На места направлен личный состав МЧС, в том числе аэромобильная группировка Уфы в составе 40 человек и семи единиц техники.

МЧС проводит также мониторинг лесопожарной обстановки с высоты при помощи беспилотников.

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