В Башкортостане действуют 4 очага лесных пожаров

Как сообщили в МЧС, на данный момент в Башкортостане действуют четыре очага лесных пожаров.

Три пожара в Абзелиловском, Зилаирском, Зианчуринском районах локализованы. В Белорецком районе тушение осложняет гористая местность. Угрозы населенным пунктам нет.

На места направлен личный состав МЧС, в том числе аэромобильная группировка Уфы в составе 40 человек и семи единиц техники.

МЧС проводит также мониторинг лесопожарной обстановки с высоты при помощи беспилотников.