В Башкортостане за сутки зарегистрировано 3 лесных пожара

Согласно отчету, с начала этого года в Башкортостане возникло 25 очагов лесных пожаров на общей площади более 137 гектаров и 269 загораний сухой растительности на общей площади более 1853 гектара.

За последние сутки зарегистрировано три очага лесных пожаров в Абзелиловском, Зилаирском и Хайбуллинском районах и 11 загораний сухой растительности в Абзелиловском, Аургазинском, Баймакском (2), Зианчуринском, Стерлитамакском, Хайбуллинском (3) и Федоровском районах, а также в Сибае.

В регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность из-за сухой погоды и сильного ветра – так будет по крайней мере до 11 сентября.

На территории Башкортостана с 30 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и так далее в лесах, в парках, на берегах рек и озер. В Уфе и других городах, а также на территориях лесов и побережьях работают патрули.

За нарушения предусмотрены штрафы:

для граждан – до 20 000 руб.;

для должностных лиц – до 60 000 руб.;

для юридических лиц – до 80 000 руб.;

для ИП – 300 000 руб.