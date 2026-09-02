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Экология

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Куда в Уфе можно сдать старые покрышки?

Автомобильные покрышки нельзя выбрасывать в контейнеры или оставлять возле площадок – это запрещено, и за нарушение предусмотрена административная ответственность.

В Уфе в сентябре стартовала экологическая акция «Шинная утилизация».

Уфимцы могут сдать старые автомобильные шины в специальные пункты, которые расположены в каждом районе города.

Автопокрышки диаметром до 22 дюймов не более четырех штук до первого декабря текущего года будут принимать от физических лиц по следующим адресам:

– Демский район – ул. Центральная, 35;

– Калининский район – ул. Сосновская, 60;

– Кировский район – Кузнецовский затон, 22;

– Ленинский район – ул. Большая Шерстомойная, 40;

– Октябрьский район – ул. Трамвайная, 2А, Нагаево, ул. Озерная, 11/1;

– Орджоникидзевский район – ул. Кемеровская, 114;

– Советский район – ул. Пархоменко, 202.

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