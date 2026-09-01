Жители Башкортостана стали генерировать меньше мусора

В прошлом году среднестатистический россиянин оставил после себя 320 кг мусора, что на 1,6%, или на пять кг меньше, чем годом ранее. Общий объем сгенерированного мусора снизился за год на 760 тыс. тонн, до 46,7 млн тонн (1,6%).

Максимальный объем бытового мусора приходился на Магаданскую область – 603,1 кг в среднем на жителя. На втором месте со значительным отрывом оказалась Калининградская область (491,1 кг на жителя), далее следуют Москва и Московская область (457,1 кг).

Башкортостан в числе антилидеров по наибольшему объему коммунальных отходов – занимает девятую строчку соответствующего антирейтинга, производя 2,2% от всей массы генерируемых страной коммунальных отходов. Тут первые строчки заняли Москва и Московская область (21,6%), Краснодарский край (5,1%) и Санкт-Петербург (3,6%).

Однако в пересчете на душу населения статистика в Башкортостане одна из лучших по стране: в среднем каждый житель республики за прошлый год сгенерировал 258 кг мусора. Годом ранее было 273,2 кг.