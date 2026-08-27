В Уфе зафиксированы выбросы вредных веществ в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали во вторник, 25 августа.

В 13:00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация этилбензола составила 2,3 ПДК;

в 19:00 там же концентрация этилбензола составила 2,1 ПДК, изопропилбензола – 3,3 ПДК;

в 13:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация этилбензола составила 1,3 ПДК.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.