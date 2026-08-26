В Башкортостане за сутки зарегистрировано 2 лесных пожара

Согласно отчету, с начала этого года в Башкортостане возникло 20 очагов лесных пожаров на общей площади более 94 гектаров и 239 загораний сухой растительности на общей площади более 672 гектаров.

За последние сутки зарегистрировано два очага лесных пожаров в Зианчуринском районе и пять загораний сухой растительности в Баймакском, Давлекановском, Зианчуринском, Зилаирском и Мелеузовском районах. В регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность из-за сухой погоды и сильного ветра.

На территории Башкортостана с 30 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и так далее в лесах, в парках, на берегах рек и озер. В Уфе и других городах, а также на территориях лесов и побережьях работают патрули.

За нарушения предусмотрены штрафы: