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В Башкортостане возбуждено уголовное дело из-за вырубки леса на 21 млн рублей

Прокуратура Дуванского района провела проверку исполнения законодательства о лесопользовании на территории Ярославского участкового лесничества.

В ходе проверки документов арендатора лесных насаждений выяснилось, что тот незаконно вырубил почти 1,2 тыс. куб. м деревьев различных пород на территории лесничества.

Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 21 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

За ходом и результатами расследования уголовного дела установлен контроль.

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