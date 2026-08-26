В Башкортостане возбуждено уголовное дело из-за вырубки леса на 21 млн рублей

Прокуратура Дуванского района провела проверку исполнения законодательства о лесопользовании на территории Ярославского участкового лесничества.
В ходе проверки документов арендатора лесных насаждений выяснилось, что тот незаконно вырубил почти 1,2 тыс. куб. м деревьев различных пород на территории лесничества.
Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 21 млн рублей.
Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
За ходом и результатами расследования уголовного дела установлен контроль.
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