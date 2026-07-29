В Уфе 7 дней подряд фиксировали выбросы вредных веществ в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали каждый день с 21 по 27 июля 2026 года.

21 июля в 7:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация этилбензола составила 1,2 ПДК.

22 июля в 13:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация этилбензола составила 2,9 ПДК, изопропилбензола – 1,1 ПДК;

в 19:00 там же концентрация этилбензола составила 1,6 ПДК;

на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация ксилолов составила 1,1 ПДК, изопропилбензола – 3,3 ПДК.

23 июля на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация этилбензола составила 1,3 ПДК, в 19:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) – 1,9 ПДК.

24 июля в 13:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация этилбензола составила 1,2 ПДК.

25 июля в 7:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация этилбензола составила 1,4 ПДК.

26 июля в 13:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация этилбензола составила 1,5 ПДК.

27 июля в 16:00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация формальдегида составила 1,1 ПДК.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Ксилолы применяются при производстве красителей, а также как растворители лаков, фаласов, мастик и так далее. При продолжительном воздействии могут вызывать болезни печени, органов слуха, повреждения кроветворной и иммунной систем.

Формальдегид – бесцветный газ с резким неприятным запахом, раздражает слизистые, является канцерогеном. В больших концентрациях вызывает отравление.