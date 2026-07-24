В Уфе компанию оштрафовали за сброс мусора в реку

Ранее в сети появился ролик, в котором работники одной из компаний сбрасывали строительный мусор в реку Белую.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в соответствии с муниципальным контрактом коммерческая организация выполняет работы по капитальному ремонту моста через Белую в створе улицы Воровского.
Прокуратура провела проверку информации и пришла к выводу, что совершено правонарушение по части первой статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).
Акционерное общество привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 50 тыс. рублей.
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