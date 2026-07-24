В Уфе компанию оштрафовали за сброс мусора в реку

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в соответствии с муниципальным контрактом коммерческая организация выполняет работы по капитальному ремонту моста через Белую в створе улицы Воровского.

Прокуратура провела проверку информации и пришла к выводу, что совершено правонарушение по части первой статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).

Акционерное общество привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 50 тыс. рублей.