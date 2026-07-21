Радий Хабиров: «Делаем все, чтобы защитить леса от пожаров»

«Ситуацию в лесах республики мы контролируем круглосуточно, в режиме реального времени. Делаем все, чтобы своевременно и оперативно защитить их от пожаров.

В этом нам помогают спутниковое наблюдение, авиация, беспилотные летательные аппараты и "умные" камеры "Лесохранитель". 25 современных комплексов видеомониторинга мы установили на наиболее подверженных возможному возгоранию территориях лесного фонда – в Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Благовещенском, Бурзянском, Зианчуринском, Зилаирском, Кугарчинском, Учалинском и Хайбуллинском районах, а также в крупных природных заповедниках. В этом году благодаря нацпроекту "Экологическое благополучие" добавим к ним еще 47 комплексов.

"Умная" камера замечает дым на расстоянии 25 км и передает диспетчерам сигнал с координатами точностью до 200 метров. Система "Лесохранитель" уже доказала свою эффективность – с 2021 года с ее помощью своевременно обнаружили 80 возгораний в лесах и на сопредельных территориях», – сообщил глава региона.