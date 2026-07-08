В Уфе 3 дня подряд фиксировали выбросы вредных веществ в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали в пятницу, субботу и воскресенье, с третьего по пятое июля.

Третьего июля в 7:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,1 ПДК;

в 13:00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация оксида углерода составила 1,1 ПДК.

Четвертого июля в 7:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,1 ПДК, этилбензола – 1,3 ПДК.

Пятого июля в 7:00 на ПНЗ №17 (Ульяновых, 57) концентрация ксилолов составила 1,8 ПДК, изопропилбензола – 4,1 ПДК;

в 19:00 там же концентрация этилбензола составила 4,1 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.

Ксилолы применяются при производстве красителей, а также как растворители лаков, фаласов, мастик и так далее. При продолжительном воздействии могут вызывать болезни печени, органов слуха, повреждения кроветворной и иммунной систем.