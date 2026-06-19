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Экология

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В Уфе 2 дня подряд фиксировали выбросы вредных веществ в воздух

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередных фактах загрязнения воздуха в Уфе.

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали 17 и 18 июня.

17 июня в 13:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация этилбензола составила 1,7 ПДК;

в 19:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,6 ПДК.

18 июня в 7:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация этилбензола составила 2,2 ПДК.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

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