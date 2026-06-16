ПДК хлорида водорода в уфимском воздухе была превышена в 2,4 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества зафиксировали вчера, 15 июня.

В 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 2,4 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.