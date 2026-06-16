В Башкортостане резко сократилось количество лесных пожаров

Андрей Назаров отметил, что весенний период пожароопасного сезона завершен, и впереди летне-осенний период. в который риски возникновения лесных пожаров от природных факторов повышаются.

С начала 2026 года в Башкортостане зарегистрировано 14 лесных пожаров на площади порядка 87 га. Все они были потушены в первые сутки.

«Несмотря на некоторое увеличение количества пожаров по сравнению с прошлым годом, в текущем году мы фиксируем снижение по средним пятилетним значениям: по количеству в 3,4 раза, по площади почти в семь раз», – сказал министр лесного хозяйства Башкортостана Марат Шарафутдинов.