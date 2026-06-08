ПДК сероводорода в уфимском воздухе была превышена в 2,8 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ фиксировали в четверг, четвертого июня.

В 13:00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация диоксида серы составила 1,5 ПДК,

на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,8 ПДК, изопропилбензола – 1,4 ПДК;

в 19:00 на ПНЗ №2 концентрация диоксида серы составила 1,3 ПДК,

на ПНЗ №14 концентрация сероводорода составила 1,9 ПДК, изопропилбензола – 2,3 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Диоксид серы токсичен в высоких концентрациях, вызывает першение в горле, насморк, кашель. В особо высокой концентрации может вызвать отек легких. Загрязнение воздуха серой происходит при выплавке металлов, сжигании угля, нефти и природного газа.