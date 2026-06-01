  Экология
В Башкортостане утвердили программу перехода к экономике замкнутого цикла

По обращению с отходами Башкортостан на сегодняшний день находится в «зеленой зоне» в федеральном масштабе, но у жителей по-прежнему множество вопросов к работе системы.

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров сообщил о том, что в Башкортостане утвердили региональную программу перехода к экономике замкнутого цикла.

Это означает, что в регионе будут меньше закапывать и больше возвращать в дело макулатуру, стекло, ПЭТ-тару, органику, а в перспективе и ценные компоненты из промышленных отходов.

Глава кабмина поручил Минэкологии держать на постоянном контроле дорожные карты, муниципалитетам – до первого июля 2026 года ликвидировать отставание, регоператорам – закупить спецтехнику по графику, а администрациям – обеспечить своевременный вывоз отходов.

